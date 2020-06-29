HondaJet Elite　日廠衝上雲霄

提起Honda（本田），很多人只會想到汽車、電單車等，原來廠商早於1999年已萌起設計HondaJet概念飛機，經過多年測試及試飛，終於在2015年獲得美國聯邦航空管理局（FAA）認證，並開始量產HondaJet小型私人飛機，單是2017年便交付了43架飛機給全球客戶，2019年正式進軍日本市場。

改良版小型機種

早前廠方加推改良版HondaJet Elite，機身長度有12.99米，翼展闊度為12.12米，最多可載1位服務員及6位乘客，或2位服務員及5位乘客。雖然屬小型機種，但機內有齊餐飲設備及洗手間，並植入Bongiovi Aviation音響系統。此外，新機用上GE Honda/HF120引擎，最高航速達422ktas（約782km/h），而續航距離約1437海里（約2,661km），大約由香港飛往大阪的距離。據Business Insider報道指，HondaJet Elite的售價由530萬美元起（折約4,100萬港元），屬市場最平的新款私人飛機之一。