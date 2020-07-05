【如花出事】李健仁深圳中風半身癱瘓失語

現年59歲的「周星馳愛將」李健仁（如花）近年多於內地發展，向來身體不錯的他，卻不幸去年於深圳中風，半身癱瘓！

據知，當時情況非常突然，如花身體並無異樣，還跟助手到去焗桑拿，但期間卻突然感到頭痛，之後更暈倒，並即送往醫院急救，證實是中風，由於情況嚴重，生命懸於一缐，經搶救後，總算保住生命，但可惜右邊身已不能動彈及失語，之後返回香港繼續治療，經太太以及家人的悉心照顧，現正慢慢康復中。

記者就如花中風一事，致電李健仁太太求證，她承認此事，但愛夫情切的她，不欲多言：「希望大家畀啲時間同空間，等阿仁可以好好休養。（依家經濟可以嗎？）都仲可以，多謝關心。」

李健仁與周星馳是中學同學，常在星爺電影飾演取名「如花」的醜婦，加上挖鼻的招牌動作而成為經典，「如花」這個暱稱亦因此而來。李健仁與太太結婚多年，婚後育有兩女一子，一家人關係相當之好，除了太太悉心照顧，仔女們亦不時想方法逗他開心，希望能給予爸爸正能量，努力去做不同治療，早日康復。

如花好友、現居於深圳的黃一飛，亦直言已知對方中風一事，並謂：「希望佢快啲好番，我都一把年紀都幫唔到咩手，亦唔方便問咁多。」