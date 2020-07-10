九龍高端綜合長者服務式住宅－蔚盈軒　　

【營業資訊】專業長者家居護理及上門護理服務

近年不少長者對於安老服務愈見講究，無論從居住環境、上門護理服務、長者家居照顧，以至生活配套上，均期望得到優質體驗。九龍長者服務式住宅－蔚盈軒是全港首個私營綜合養生社區概念項目，由酒店集團Tang's Living Group與松齡護老集團合作管理，着力打造全方位、全人生活建設概念的優質長者屋苑。位於九龍城的蔚盈軒總面積達84,000平方呎，設計時尚奪目，屋苑提供79個服務式住宅單位、尊貴會所、護老院舍－蔚盈苑、健營餐廳－樂活煮意及蔚盈健康中心等，配合專業醫療支援、復康治療、長者家居照顧及上門護理服務等，讓蔚盈軒成為一個集生活、飲食、健康於一身的綜合長者服務式住宅。

蔚盈軒提供不同房間種類，由一房（374平方呎）至三房（1,046平方呎），住客可根據其需要自行選擇。蔚盈軒作為高端長者服務式住宅，客房內裝修設計豪華之餘，單位加入不少長者屋苑獨有的貼心細節，例如各處設有緊急呼叫鐘，浴室中備有動態感應器及扶手等，以確保長者與家人24小時安全放心。蔚盈軒內坐擁豪華會所，為住客提供一系列完善設施，包括室外泳池、健身室、水療中心、麻將室、戶外花園等；同時亦會舉辦不同興趣班，讓住客有多元化的消閒選擇，擴闊社交圈子。

與長者「同一屋簷下」 優質護老院舍—蔚盈苑

蔚盈軒除了長者服務式住宅，同時引入佔地3層的優質護老院舍—蔚盈苑，特別為需要中度或以上之醫療和復康支援的長者而設。院舍內設有32個獨立單人房間，並以推行小社區照顧概念，以10至11位長者為一個小型社區。與服務式住宅提供的長者家居照顧及上門護理服務不同，每位蔚盈苑院友均由專業護理人員貼身照顧，提供全天候個人護理及醫療支援；另外，家人入住於同一社區內，可更方便照顧家中長者，亦可擁有更多共聚天倫的時間，此特點於蔚盈軒中絕無僅有。

無論住客身處長者服務式住宅—蔚盈軒，或選擇其優質護老院舍—蔚盈苑，蔚盈軒的專業團隊會為長者設計個人化的全人生活計劃，包括：24小時專業醫療支援、長者家居照顧、復康治療、上門護理服務、多元興趣及潛能發展、情緒支援等，務求令住客得到最全面的護理支援服務，樂享舒適生活。

飲食、健康一站式服務—樂活煮意、蔚盈健康中心

為顧及住客的飲食和健康，蔚盈軒特意加入健營餐廳－樂活煮意及蔚盈健康中心，樂活煮意位於服務式住宅地下，是一間以健康有營為主題的餐廳。餐廳提供多元化菜式，由港式美食、中式小炒，西式及東南亞風味均一應俱全。為了迎合客人對健康的追求，主廚特別跟營養師設計一系列少鹽少糖少油的創意有營菜單，更會嚴選時令食材熬製多款中式燉湯，讓客人在繁忙的生活中都能得到優質健康的飲食。

蔚盈健康中心同樣是該綜合長者服務式住宅項目的服務之一，中心由專業註冊醫療團隊主理，主要為蔚盈軒及蔚盈苑內的住客和區內其他客人，提供醫療復康、物理治療及職業治療等服務，亦會為有需要的住客度身制訂個人復康治療方案。

蔚盈軒

地址：九龍城聯合道18號

電話：+852 3890 3188