螯合鉑金液　本地科研獨創產品

螯合鉑金液可直接噴灑於皮膚、空氣或各式物件上作消毒用途，安全可靠；並備有不少容量以供選擇，包括：100ml ($138)、160ml（$248）、300ml（$388）、500ml（$499）。（客戶提供）

【特約報道】近日新冠肺炎確診數字回升，昨日初步確診個案新增至少30宗。疫情在本地爆發第三波，加上世衞早前承認病毒可能會透過室內空氣傳播，市民除了外出要加緊注意衞生，在家亦不可掉以輕心，尤其要留意每日外出後回家的消毒步驟，確保沒有將病毒風險帶回家中，不過市面云云消毒產品應如何選擇？由本地研發的螯合鉑金液，無任何致敏或有害物質，以獨創空氣殺菌技術，可直接噴於皮膚及空氣中，為室內空間進行消毒。

螯合鉑金液 (UT Chelated Platinum Solution)，為本地科研獨創產品，以獨有螯合技術，配以珍貴鉑金離子及去離子水兩大天然成分製成，被譽為新一代「滅菌神仙水」，一支全方位保護，殺滅有害病毒、細菌，以及真菌，適於人體皮膚、空氣、口罩、嬰兒或兒童玩具及家居用品等，只須30秒便能迅速發揮作用，殺滅與人類有關的冠狀病毒，並能在空氣中持續殺菌6小時，抗菌效能可長達七天以上，加上沒有一般金屬的氧化特性，噴於物件表面上，亦不會引起物料顏色變異。

螯合鉑金液由被譽為「華人液態金屬之父」的香港科研博士團隊領袖陳讓珠博士研發，不含酒精、次氯酸、氯己定及雙氧水等會引致皮膚敏感甚至對人體的有害物質，並通過屬第三方香港檢驗機構香港標準及檢定中心(STC) 及SGS認證及測試，並獲廠商會檢定中心(CMA Testing)最高級別3星級認證標籤，是目前最穩定及有效的抗疫用品。現時更有螯合鉑金空間殺菌防護服務，透過專業團，為公司、學校及各類型機構提供高濃度霧化噴灑服務。

銷售點：HKHL、HKTV mall、Eugenebaby、bigbigshop

訂貨專線：37582818

噴灑服務：29722315

網頁：www.chelatedsolutions.com