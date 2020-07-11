Armie Hammer離婚　分手日期爭議影響贍養費

主演《獨行俠》（The Lone Ranger）與《以你的名字呼喊我》（Call Me By Your Name）的33歲美國男星Armie Hammer，與37歲妻子Elizabeth Chambers同時以「不能挽回的分歧」為由申請離婚，但大家列出的分手日期有分歧，影響贍養費安排！

兩人未有簽署婚前協議，將由Armie支付贍養費。Armie列出的分手日期是今年1月，而Elizabeth列出的分手日期是今年7月，如果法庭接受前者，兩人婚姻少於十年，贍養費會比較低，相反，如果法庭接受後者，兩人婚姻剛好超過十年，贍養費會比較高。

雙方撫養權亦有爭議，Elizabeth要求全權撫養5歲女兒Harper Grace與3歲兒子Ford，Armie則要求共同撫養。

Armie於社交網站宣布離婚消息，指大家「作為好朋友、靈魂伴侶、夫婦同家長13年」，但將分開迎接新一頁，然而Elizabeth今年5月於社交網站出文，強調兩人已經結婚10年，表示：「結婚10年，一齊12年，做好朋友13年。」她當時還用大草強調10年，似是已有準備。