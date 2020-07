Armie Hammer離婚　分手日期爭議影響贍養費

主演《獨行俠》(The Lone Ranger)與《以你的名字呼喊我》(Call Me By Your Name)的33歲美國男星Armie Hammer,與37歲妻子Elizabeth Chambers同時以「不能挽回的分歧」為由申請離婚,但大家列出的分手日期有分歧,影響贍養費安排!

兩人未有簽署婚前協議,將由Armie支付贍養費。Armie列出的分手日期是今年1月,而Elizabeth列出的分手日期是今年7月,如果法庭接受前者,兩人婚姻少於十年,贍養費會比較低,相反,如果法庭接受後者,兩人婚姻剛好超過十年,贍養費會比較高。

雙方撫養權亦有爭議,Elizabeth要求全權撫養5歲女兒Harper Grace與3歲兒子Ford,Armie則要求共同撫養。

Armie於社交網站宣布離婚消息,指大家「作為好朋友、靈魂伴侶、夫婦同家長13年」,但將分開迎接新一頁,然而Elizabeth今年5月於社交網站出文,強調兩人已經結婚10年,表示:「結婚10年,一齊12年,做好朋友13年。」她當時還用大草強調10年,似是已有準備。