炒魷後住大屋！手越祐也轉做KOL袋近百萬

日本尊尼組合NEWS前成員手越祐也因不理政府頒布緊急令夜蒲狂歡，被尊尼事務所炒魷。離巢後，搵銀大計多多，有傳網台向他招手邀他擔任副社長，另有傳他與日本「牛郎帝王」Roland合作開鴨店，不過Roland的夜店早前結業，看來未必成事。但手越在視頻平台開設頻道轉做KOL，卻有極佳成績。

有雜誌公開「日本藝人新人KOL收入排行榜」，7月10日截止計算，手越奪得排行榜冠軍，他於6月23日才開台，登錄人數有130萬人，只拍了6條短片，不足一個月收入已高達1,300萬日圓（約94萬港元），認真厲害。而他離巢後已搬大屋，以大手筆月租約14.5萬港元租新居，租金比之前高出2.5倍，他日前便公開新居給電視節目拍攝，借機炫富。

至於打入20大日本藝人新人KOL榜，有第6位的佐藤健，收入有350萬日圓（約25萬港元）、赤西仁&錦戶亮排第7位收入有280萬日圓（約20萬港元），川口春奈、中川翔子、渡邊直美分別以約16.6萬港元、15.8萬港元及15.1萬港元排第8、10、11位。