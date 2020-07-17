三文魚椰菜花「炒飯」　最潮食法

現今坊間流傳一種食物，不但具有和炒飯相似的味道，而且營養價值亦十分之高，它就是今天要和大家介紹的椰菜花「炒飯」，用椰菜花來代替白飯，除了卡路里低，味道亦十分清爽不油膩，配搭其他蔬菜和三文魚一起吃，更令口感變得豐富，滋味倍增！

椰菜花 含抗氧化物

椰菜花是十字花類蔬菜，含有抗氧化物，能夠幫助減少體內自由基對細胞的破壞。同時，椰菜花也含有豐富的膳食纖維、鉀質、葉酸和維他命C等，對身體甚有益處。三文魚含有多元不飽和脂肪酸(Omega-3)，能幫助降低體內的膽固醇及血脂，有助維持心臟健康。此外，三文魚內亦富含維他命D，維他命D有助身體吸收鈣質，對維持骨骼健康有很大幫助。

洋葱 檞皮素可抗發炎

此外，作為其中一種食材的洋葱，是一種看似平平無奇的食物，但營養價值卻十分高。洋葱含檞皮素，具有抗發炎功效，也幫助降低血管阻塞。另外也含蒜素，有抑制細菌生長和具有消炎殺菌的功用。但由於吃過量洋葱會令脹氣容易產生，有機會引致腸胃不適，所以建議在烹調料理時放少量洋葱即可，適量便已經很惹味了。

【三文魚椰菜花炒飯】

材料：

椰菜花 1個

本菇 50g

三文魚 1條

三色雜菜 80g

洋葱 半個

蒜頭 2粒

做法：

1.先將三文魚去皮切粒、本菇切根、洋葱、葱、蒜頭切粒。

2.把椰菜花去莖，切成蓉。

3.熱鑊落少許油，放入三文魚粒，煮熟後盛起備用。

4.熱鑊落少許油，爆香洋葱和蒜頭。

5.加入三色雜菜後，翻炒數下。

6.放入三文魚、本菇和椰菜花炒至熟透便完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。