【嬲過痛過朱智賢】謝東閔佛系逃「分」：唔諗唔提！

何謂大愛？或許從謝東閔（Brian）身上得到詮釋。之前因女友朱智賢（Ashley）偷食人夫黎振燁而成為傳聞焦點，事件發生後，Brian如「絕世好男友」般站出來，陪同Ashley認錯，Ashley至今仍停工收拾心情，而Brian就事件後首次接受專訪，開腔剖白當時心情及現時與女友的關係，顯示出無窮的大愛！

Brian提到之前於電台接受傳媒訪問時，指與女友朱智賢「分居」，關係疏離，疑似分手一樣。對此，Brian澄清指二人還是情侶關係，感情亦很好：「其實我由頭到尾都冇話同Ashley同居，咁何來分居呢？（話你買千萬豪宅娶佢？）我都想買呀！我同佢有見面，同之前一樣，我會睇住佢、支持佢，一直都做緊，大家互給正能量，（你哋冇分手？）冇！（點解好似劃清界線？）好多公司拍拖嘅情侶，大家都有個共通點，私下都唔會講公司嘢，唔係會好悶，甚至我同山聰，我都唔會問佢《殺手》好唔好睇，佢想講就講。」

他又指現時與Ashley關係很好，對方心情亦都好：「佢都OK，有做瑜伽，我哋又會一齊行山、做運動，（佢會唔會好心急想出番嚟做嘢？）我完全冇問過，到佢自己想或者公司安排番咪自然出嚟囉！佢唔心急嘅，我都有同佢講唔使太急呀！依家可以花多啲時間做一啲平時做唔到嘅嘢，佢都睇好多書，心情好番好多，之前當然有唔開心，我有鼓勵佢，一齊見多啲朋友、做運動，做運動人會開心，所以我好鍾意做運動。」

事件開始發生時，Brian已早知道，問當時的心情是如何？他不諱言：「咁唔開心一定會有，但坦白講，嗰一刻我只係諗點樣可以幫到佢，咁件事都發生咗，諗吓點樣令佢可以面對公司同大家，嗰一刻心情一定唔開心，（佢背叛咗你，唔會好嬲咩？）一刻囉！有一刻一定會嬲，但再嬲就冇意思，（好理智！）都唔係，小事我容易嬲，反而人大咗大事我冇咁容易嬲，因為都要去解決，唔係個人就唔夠成熟，（大家個信心仲有喺度？）如果你再咁諗大家就好難繼續行落去，唔好諗，唔好提，我哋都唔會再提呢件事，只會諗繼續向前行，其他都唔重要。（點樣睇黎振燁？）呢個唔講喇！過咗去！（有冇諗過見到佢會點？）真係冇諗過，都過咗去。」

事件發生後，二人新聞不絕，更多了很多情史緋聞，對此，Brian坦言全部都不是真，所以他都沒有回應。講到有指Ashley拜金時，Brian斷然謂：「冇！佢絕對唔係啲咁嘅人，佢拜金點會同我一齊呀！（你都係筍盤、有錢仔喎！）我唔係有錢仔，我一定唔係窮，但我唔係有錢，我冇樓，我未有樓，香港樓價咁貴我冇諗過買，我只係想自己開心，開心健康最緊要。」他坦言今次事件確實成長了：「冇諗過自己可以咁理性處理一件事，因為我絕對係一個衝動嘅人，（有冇做過啲嘢後悔？）又唔係太多，不便透露，以前拍攝都會有啲情緒，試過同導演拗撬，但依家少咗，我個人有乜就會出聲，比較直啲，入行時應該得罪好多人，公司識我嘅人都知我有啲情緒，呢方面我坦白講。」

現年34歲的Brian坦言未曾想過結婚，他說：「喺我眼中，結唔結婚唔重要，都係一張紙嚟，我個人比較Freedom，依家離婚率咁高，最緊要一齊開心，同埋知道嗰個人係唔係可以同你一齊行得遠嘅人，自己心裏面知就得，（咁Ashley係咪？）暫時都係！」

Brian自參選《超級巨聲2》後加入娛樂圈，不過，入行十年的他，甚少機會唱歌，近年更以拍劇為主。現時無綫正熱播中的《殺手》中，他就飾演富二代，與麥明詩有感情線，更被網民讚二人匹配。劇中他很上進，自小雙親便離去，之後他便與黎耀祥一樣對抗「佛爺」李成昌，Brian笑言：「咁多個角色中，我係畀人打得最多嘅一個，因為我冇攻擊力，呢套劇角色變化好大，係我入行以嚟自己最鍾意嘅角色，之後都會有場打戲，自己好鍾意，角色性格會180度轉變，我鍾意演呢啲真實角色，好有起伏。」說到他與王浩信「條路」有點相似，都是由歌手做起，外形官仔骨骨，二人都做了N次的有錢仔角色：「如果我真係有錢仔就好啦！（拍到悶？）唔會嘅，有錢仔都有唔同的元素，不過我都唔想再做，（想唔想似浩信？）每個人都有唔同路線，之前有人話我似張振朗，不過我型過張振朗好多，哈哈！」

現時，Brian正為兩劇《七公主》及《刑偵日記》拍攝，《刑》劇中，他演一名精神分裂和孤獨症患者，同現實中兄弟袁偉豪有不少對手戲，問他現實生活中是否都是很「自閉」時，他謂：「我都偏靜嘅，人愈大、喺呢一行愈耐就愈靜，都十年喇！要講嘅都講晒啦！（以為你話撞板撞得多，費事講咁多！）撞板都有嘅，我同屋企人住，喺屋企我都好靜。」

場地提供:台北‧寬巷子@海港城

髮型:Jay X hair