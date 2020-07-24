【營事檔案】番茄薯仔牛肉湯　零難度營養餐

簡單的番茄薯仔牛肉湯，既滋味又富營養，可配搭米飯或麵條一起吃。（作者提供）

想飲湯水又不想煲老火湯太複雜，今次介紹的番茄薯仔牛肉湯就十分適合大家。番茄配搭軟綿綿的薯仔不但酸甜開胃，令人胃口大增，而且製作方法亦十分簡單，配搭米飯或者麵條一起吃，更是滋味無窮！

番茄 降低患心臟病風險

番茄是一款平價，但營養價值十分高的蔬菜，它含有豐富的抗氧化營養素胡蘿蔔素，能在人體中轉化為維他命A，有助預防一些眼睛疾病，例如夜盲症、乾眼症等。而大家耳熟能詳的茄紅素也是胡蘿蔔素的一種，不少研究都顯示進食番茄和攝取茄紅素可以幫助降低患上心臟病和前列腺癌的風險。與此同時，番茄亦含豐富維他命C，能幫助增強免疫力，是一款營養十足的蔬菜！不過烹調的時候，記得要將番茄切開和加熱，才能夠讓茄紅素釋放，更加容易吸收。

薯仔 可代替飯麵為主食

牛肉含有豐富的鐵質，對女性或患有缺鐵性貧血的人士甚有益處；但正在瘦身的人士來說，選購牛肉時要留意，盡量避免選擇脂肪含量較高的部位，例如肥牛。如食材選用瘦牛肉，脂肪含量較低，可以更有利控制體重。此外，薯仔當中含有澱粉質，可以代替飯麵作為主食。同時它鉀質含量豐富，能幫助身體去水腫，也有助降低血壓。

【番茄薯仔牛肉湯】

材料：

番茄 2個

薯仔 1個

瘦牛肉片 100克

雞湯 250毫升

薑 2片

葱 1棵

醃料：

豉油 1茶匙

糖 半茶匙

做法:

1.薑切片、葱切斷、番茄每個切開四份，薯仔切塊。

2.把牛肉用醃料醃約15分鐘。

3.放入牛肉片略炒，盛起備用。

4.熱鑊爆香薑和葱，加入番茄炒至軟身。

5.加入雞湯後煲滾，放入薯仔煮約15分鐘。

6.最後放回牛肉片煮約3分鐘便完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。