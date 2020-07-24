【馬德鐘做老爺？】22歲馬在驤封盤愛上美國女飛魚

馬德鐘兒子現年22歲的馬在驤，終於封盤，女友是澳洲大學同學兼游泳健將Marissa，馬德鐘欣賞愛運動的女仔夠自律，但笑言不想太快當老爺，叫仔仔慢慢來唔使急。

馬在驤在澳洲讀機械工程，預計明年底畢業，加上擁模特兒身高，是近年矚目星二代，不過他宣布封盤，女友Marissa是來自美國的澳洲同學，兩人同是校內的游泳健將，可謂水中情緣。Marissa社交網報稱是運動員，經常周遊列國，足迹遍瑞士、邁亞密、芝加哥、米蘭、華盛頓等，上山下水，性格十分外向。

疫情關係被迫Long D

Marissa去年7月晒出兩人在悉尼歌劇院前合照，之後馬在驤於十月便晒出與女友十指緊扣照，確認女友身份。不過最近疫情關係，馬在驤一直留港，小情人被迫分隔兩地。

對於兒子封盤，馬德鐘稱只見過張相，未見過真人，但已開綠燈：「我知佢係游水運動員。（拍咗幾耐拖？）唔知，冇具體話畀我聽幾時拍，淨係知佢有個朋友。（覺得女仔點？）要尊重番個仔，佢自己交朋友自己選擇，唔方便加意見，不過係運動員，喜歡運動嘅女仔幾好嘅，應該會比較自律。（想唔想快啲做老爺？）慢慢來！哈哈！啱啱先交朋友，慢慢認識吓先，唔使咁快諗咁遠。佢自己開心囉！佢正常交往，唔會刻意去理或管，唔會畀意見，等佢慢慢經歷佢人生。」