賭王出殯翌日　何猷啟拖索女新歡Shopping返私竇

賭王何鴻燊5月26日離世，在7月10日出殯，當時何家上下都來送別賭王最後一程，而三房陳婉珍兒子何猷啟也與太太齊嬌（Gigi）帶同兩個女兒一同出現。在訃聞中，齊嬌位列媳婦，身份獲確認，但兩公婆表現有點貌合神離，豈料原來婚姻疑似出現問題。

現年29歲的何猷啟在賭王出殯翌日（11日）被影到與一名年約20多歲的長髮神秘索女行街，兩人起初十分避忌及保持距離，但猷啟後來決定「豁出去」拖住長髮女，更十指緊扣，另一隻手就攞住名牌戰利品。到昨日（24日），兩人再出動去超市買日用品，一身街坊裝，Shopping完後一齊返到私竇，猷啟手勢純熟按大廈密碼進入仿如住客一樣。東網嘗試聯絡猷啟及其姊何超蓮，惟二人仍未有回覆。

何猷啟2018年秘娶來自內地的Gigi，2019年驚爆已為人父，同年10月Gigi再誕下細女Tylia，一家四口看似非常幸福，不過早於今年年頭，社交界已傳出二人婚姻出現問題，不過二人一直人前繼續表現恩愛。而Gigi於數日前也在社交網上載與大女Tittania的合照。

有指有指該索女叫Alice Chung，係20歲香港人，現在在英國讀大學兼未畢業，積極活躍於富二代圈子。消息指猷啟與女方撻着初期，只會帶對方去富二代朋友的私竇餐廳拍拖，以密冚戀情，近月戀情半公開，更帶Alice與友人唱K。而疑似新歡身份曝光後，Alice即刪去社交網帳號。