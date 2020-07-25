【玄之又玄】增強健康運　水晶幫到手？

相傳水晶是有靈性的礦物，內裏含有一些能量，可以改變個人的運勢。（互聯網）

接連多天出現數十宗至上百宗確診個案，愈來愈多人開始擔心自己會成為下一個受害者。如何自救？除了加強注意個人衞生，也可考慮借助水晶的力量。相傳，水晶是有靈性的礦物，內裏含有一些能量，可以改變人的運勢，只要選對適合自己的水晶傍身，既可帶來好運，亦能消除噩運。舉例：黑曜石能吸收身上病氣、濁氣並轉化，有助於消除疲勞、壓力、頭痛等毛病；紅瑪瑙可促進血液循環，消除疲勞；黃水晶可強化腸胃消化，令肝、腎、脾、胰等臟腑得到調理；綠幽靈能強化免疫系統；紫水晶有助鎮定安神、緩和脾氣，有助改善失眠。

以下5類人各有不同的健康隱患，不妨佩戴晶石，令身體更健康，自然可減低病邪侵擾的機會！

第1類：消化不良型

身體狀況：經常食無定時，雖有胃口，但硬是感到消化不良。

改善目標：改善腸胃、幫助消化

水晶選擇：黃水晶

佩戴位置：左手

第2類：毒素積聚型

身體狀況：體內毒素較多，皮膚較差，常出暗瘡，脾氣暴躁。

改善目標：調理肝及腎

水晶選擇：色澤呈黃、啡色的水晶，如太陽石、橙月亮石等

佩戴位置：左手

第3類：暴飲暴食型

身體狀況：飲食無法自制，常感到「唔知飽」，甚至有自暴自棄想法。

改善目標：辟邪保健康、減低食欲

水晶選擇：月亮石（可控制食量）、茶水晶（助人戒掉壞習慣）

佩戴位置：胸口

第4類：下身粗壯型

身體狀況：因天生或後天而令下身特別粗壯，如缺乏運動、經常坐在辦公室工作等。

改善目標：調整下身脂肪積聚

水晶選擇：女性可佩戴紅石榴石（幫助紓緩周期不順）；男性可佩戴銅髮晶、黑髮晶等（幫助調整下身囤積的脂肪）

佩戴位置：女性戴左手、男性戴右手

第5類：水腫型

身體狀況：精神壓力大，少做運動，令睡眠質素欠佳。

改善目標：收身防水腫、睡眠安寧

水晶選擇：黑碧璽、黑曜石、茶黃晶

擺放位置：將三個同一類型的水晶擺放在床尾，形成一個倒三角。擺放時要注意，呈尖角的水晶要向下。