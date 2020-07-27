Suzuki二代目Hustler　竟然齊料到咁？

二代目Hustler 車長及車闊維持不變，至於車高就增加了15mm。 頭燈、霧燈及側鏡指揮燈，全採用LED，其中頭燈更附設自動開關及自動高低角度調節。（方偉堅攝）

日本輕自動車(けいじどうしゃ )，亦即K-Car，因的骰小盒子造型，車身輕巧又慳油，不單止深受日本本土車迷追捧，亦深得不少香港車迷歡心。講到K-Car，第一時間當然是想到鈴木(Suzuki) Huslter吧！

最近香港代理將全新二代目Huslter引進香港，不單止車廂空間進一步提升，隨車裝備亦全方位升級。睇完車又試揸埋，誠實的內心不得不承認：「一輛慳油潮車，車價不到17萬，而且仲要齊料到咁，去邊度搵呀？」

6大隨車裝備升級

1/頭燈、霧燈及側鏡指揮燈，全採用LED，其中頭燈更附設自動開關及自動高低角度調節。

2/中控台升級至9吋輕觸多媒體屏幕連智能手機配對系統。

3/新款真皮多功能軚環，後方還附設軚環轉擋撥片。

4/單圈儀錶連右側小屏幕屬全新設計，不同行車資訊包括轉數、重心變化、油電輕混能動力系統簡圖、平均油耗、車外溫度及時鐘顯示等，均可透過軚環上的功能鍵切換顯示。

5/加入原廠後泊車感應及360度全景式泊車鏡頭。

6/新增多項安全設備，包括ACC主動式定速巡航控制、DSBS預防碰撞警告系統、駕駛注意警示、線道偏離警示及防禦系統。

規格表

車型：五門五座位揭背車

引擎：直三配Turbo

容積：658c.c.

最大馬力：64ps/6,000rpm

最大扭力：10.0kgm/3,000rpm

驅動：前置引擎、前輪驅動

傳動：CVT無段變速波箱

懸掛：（前）麥花臣、（後）扭力桿

輪胎：（前、後）165/60 R15

平均耗油量：22.6km/L（WLTP）

車身體積：3,395×1,475×1,680mm（長×闊×高）