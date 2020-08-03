「男上女下」短片激嬲男友　陳婉衡師生戀危危乎

藝人陳婉衡自成為健身中心的「女神教練」後，大班男學生拜倒其石榴裙下，當中「爆肌男」王先生憑細心攻陷芳心，「師生戀」一觸即發！不過其男友作風低調，因自己的樣貌曝光而嬲豬，小妮子為補鑊，急急到超市買牛扒「慰仔」。

36E「無綫咪神」陳婉衡（Alycia）早前自爆戀情，與同樣由外國回流返港、跟她上堂學健身的「爆肌男」王先生譜師生戀，短短數月已如膠似漆，感情穩定，有機會好事近！

據悉，Alycia在陳庭欣已退股的健室身「掛牌」教班，被學生王先生睇中，未幾即主動示愛，兩口子疫情下日對夜對，不時在家齊齊做運動，無論默契或感情都一日千里！原本性格倔強的Alycia甘願為愛情改變，得悉男友不喜歡她性感，即耐心解釋只是工作需要，承諾日後盡量「封胸」。

承諾保密樣貌

然而她日前「唔聽話」，竟自把自為將二人「男上女下」的健身短片上載到社交網站，雖然王先生只露出側面，但已令低調的他震怒，向女友大表不滿，一度「情海翻波」，嚇得Alycia急急刪除短片補鑊，並承諾短期內不再讓他「曝光」！有Alycia身邊密友見過王先生，指他樣子有點像石修兒子陳宇琛，身形魁梧，絕對可以給女友「小鳥依人」的安全感。

日前Alycia現身尖沙咀一間超市，變身「實習煮婦」與其他人妻齊齊爭買靚餸，鬼妹仔性格的她大熱天竟在小背心外添衣，似用行動表達對男友的尊重。見她專攻健康食品外，還耐心揀選靚牛扒及酒類等，逗留約30分鐘已滿載而歸，準備返家與男友撐枱腳。

居家隔離發福

事後記者聯絡Alycia，她在電話中甜笑說：「依家真係幾開心，佢好錫我。（你買餸煮飯？）係呀！疫情唔可以出街，搞到我肥咗，之前竟然有小肚腩，即刻狂減啦！（男友曝光後詐型？）有啲唔開心，我相信要畀啲時間佢適應。」記者要求她公開與男友的合照，她竟傳來一張用emoiji遮掩男友面貌的照片，相信是見過鬼怕黑，費事再激親Honey！