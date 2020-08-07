無綫發聲明斥《香港01》報道失實居心叵測　保留追究權利

無綫今日(7日)就《香港01》報道有關「梁振英要求無綫停播《過街英雄》」一事，以「《香港01》有關《過街英雄》的報道全無根據」發出嚴正聲明，批評香港01報道內容不盡不實。

無綫的聲明指：「於今日(8月7日) 較早前在網上流傳一篇疑似梁振英先生的發文，要求『立即停播《過街英雄》......』，內容不盡不實，全無根據。梁振英先生就此文章已在他的面書作出澄清，說『只是因為有人以『梁振英』名義發出，有人誤以為是我的發文，因此作出澄清』。無綫電視在此感謝梁先生之迅速澄清。

遺憾是有個别傳媒，特別是《香港01》，不但沒有盡一己專業去核實求證（fact check），更穿鑿附會。《香港01》早有前科，該報於2018年10月12日在未經求證之下報道『《開心速遞》鐵定明年大結局不添食，無綫38年自製處境劇將成歷史』，居心叵測。本台保留對該傳媒一切法律追究和採訪配合的權利。」

事緣藝人森美首次擔正男一的無綫劇集《過街英雄》即將於8月17日在港播出，《香港01》周五的報道，以《梁振英fb轉帖要求停播《過街英雄》發文》為標題，指梁振英稱「以下不是我的發文」後，轉載藍絲群組流傳的信息，指森美為黃色藝人，要求無綫停播《過》否則杯葛無綫。

及後無綫發言人補充，指《過》劇於一年半前已開始籌備製作，而劇集將會按原定安排，於稍後時間在港播出。東網對於此事致電森美，他說：「一切交畀TVB！麻煩到TVB同監製。」