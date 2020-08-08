「E.D.I.T.H.」出沒！Iron Man粉絲必搶

曾經先後於《Avengers 3：Infinity War》及《Spider-Man：Far From Home》兩套超級英雄電影中被Iron Man（Robert Downey Jr.飾演）、Spider-Man（Tom Holland飾演）及Mysterio（Jake Gyllenhaal飾演）所佩戴的太陽眼鏡DITA FLIGHT.006，於電影中有個特別名字「E.D.I.T.H.」（Even Dead,I'm The Hero），而且更加係Tony Stark留畀Peter Parker的遺物，具有特別意義。去年電影上映後，DITA曾經於官方網站限時發售此鏡款，可惜「曇花一現」被電影迷同眼鏡迷搶光，其後品牌亦有為DITA FLIGHT.006推出其他配色，但Marvel Fans當然覺得唔夠原汁原味。

事隔年多，品牌終於真正公開發售呢款電影原色別注版DITA FLIGHT.006，鏡款採用銀色鏡架配襯透明灰黑色鏡圈及淺灰藍色鏡片，設計完完全全是電影中被各人先後佩戴的「E.D.I.T.H.」色調組合。而且今回更難得用上適合亞洲人面形的Asian-Fit設計，限量發售500副並只限大中華地區發售，去年錯過DITA官網入手機會的Fans，今次唔好再走寶喇！