Chadwick死前十日宣布拍新片　《黑豹2》預計拍唔成

《黑豹》男星Chadwick Boseman突然離世，令一眾漫威Fans震驚！而他自2016年患病之後仍然帶病努力工作拍戲，至今已拍了7部電影包括《黑豹》、《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）、《復仇者聯盟4：終極之戰》（Avengers: Endgame）以及《曼克頓封暴》（21 Bridges）等。而他主演的新片《Ma Rainey’s Black Bottom》，暫未排期上映。據知他臨終前10日亦被公布將會與諧星兼導演Seth MacFarlane合作拍迷你劇集《Little Rock Nine》。

至於之前已公布的《黑豹》續集，最初定在來年上映，但因種種原因卻將影片延至2022年上映。不過如今「黑豹」離世，看來影片最終好大機會拍唔成！《黑》於2018年上映，是漫威首部黑人為主的超英片。上映時大受歡迎全球勁收13.47億美元，更令Chadwick一炮而紅。影片去年亦打破超英片宿命，獲奧斯卡金像獎7項提名包括最佳電影。