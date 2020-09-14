謝嘉怡疑似裸照網上瘋傳　胸無大痣證清白！

《2020香港小姐競選決賽》上月底圓滿結束，賽前大熱的25歲海外佳麗謝嘉怡艷壓群芳，兼奪「最上鏡小姐」成為雙料冠軍。身高1米60的她樣子甜美可愛，身材勻稱，加上性格貼地，贏盡各方掌聲。作為的提名人肥媽，非常疼錫謝嘉怡，除了因為「由細睇到佢大」外，當年多得謝嘉怡父親於英國照顧其因交通意外受傷的兒子，故得知對方當選冠軍後，即炮製世姪女最愛的排骨飯作慰勞！

不過人紅是非多，近日網上瘋傳一輯疑似謝嘉怡的裸照！爆料人指該輯相攝於2017年大埔南坑村，相中人外表西化，似是混血兒，的確與謝嘉怡有幾分相似。不過細心觀察下，發現相中人胸口有痣，謝嘉怡只得頸上有痣；而相中人的牙很白，與謝嘉怡的灰門牙有別！她曾解釋門牙灰白原因，是童年在公園跌親所致。

肥媽接受東網訪問，她看完相片後力證相中人不是謝嘉怡！她表示看着世姪女成長，一定不會認錯人：「都唔係佢個樣！佢個鼻尖過相中人，同埋睇啲牙就知唔係佢，多餘啦！其實謝嘉怡依家紅呀，一定多人搞佢，呢行係咁㗎啦！」而無綫高層余詠珊亦說：「無論樣同身材都唔似謝嘉怡，希望大家唔好單憑一張相就去破壞港姐嘅形象！其實一位港姐由參選到當選，都經過好艱辛嘅路。謝嘉怡當選冠軍除咗樣靚，佢嘅學歷亦相當好，能夠喺愛丁堡讀醫又做到護士，一啲都唔簡單。」