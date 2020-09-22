馬國明係結婚對象　湯洛雯自嘲年紀大：唔玩啦

藝人湯洛雯（靚湯）為珠寶店任開幕嘉賓，表示獲老闆娘送上翡翠獨角獸及小馬袖口鈕扣，後者將轉送男友馬國明，問到男友可有送首飾給她？靚湯甜笑說：「送過手鐲，幾時送就係秘密，其實唔一定紀念日先送禮，佢平時聽到我喜歡嘅嘢，有時候都會偷偷哋買嚟送畀我，幾細心。」

早前完成無綫劇集《一笑渡凡間》後休息了兩個月，靚湯透露拍攝期間不時食甜品，結果增磅不少，故近日努力瘦身，笑指無論肥與瘦，男友馬國明也喜歡。

對於近日被指閃婚，靚湯斬釘截鐵表示：「唔會閃，我係有計劃嘅人，之前講唔排除閃婚都係講笑，結婚要涉及好多嘢，要畀父母知同買屋，暫時都未有呢個打算，儲錢先，當然拍拖梗係有溝通過，佢都係結婚對象，我幾多歲呀，唔玩啦，亦都唔好搵我玩。」談到馬國明有其屋苑住戶證，靚湯指因屋企有後備卡，不用每次落樓接他，但馬國明沒有其屋企鎖匙，問到她可有對方家門匙？靚湯笑說：「我冇佢屋企鎖匙，大廈密碼就有嘅，如果咁都唔畀我就好過分。」

提到父母大讚馬國明？靚湯笑說：「都正常，雖然唔會講出口，但點都會想我嘅對象可以有進步空間，反而拍拖後成日畀媽咪鬧，話我成日叫外賣畀男友食，所以呢排我咪多咗下廚囉！」