孫慧雪廚娘開班　連踩近24粒鐘！

藝人孫慧雪（雪雪）除了幕前工作外亦身兼KOL，疫情期間在社交平台成立「雪子士多」，直接向品牌入貨然後在網上推銷有關商品，成為「帶貨女王」。她最近又開設網上甜品烹飪班，拍攝教學影片，打破地域界限，無懼疫市！

雪雪指現時流行網上教學：「只要畀錢買個網上課程就可以睇片， 好多人做緊呢樣嘢，仲做得好成功，啲片可以賣畀世界各地嘅人睇。」她日前就為了節省化妝及借場地費用，不惜馬拉松式拍攝了七集甜品課程，接近24小時不眠不休：「真係好似鐵人耐力賽咁，我由朝早七點開始化妝準備，拍到第二日朝早六點先收工，邊整甜品邊拍攝。前一晚我仲準備定製成品以防萬一，從來未試過咁辛苦，平時煮嘢係好開心，拍嘢又好開心，但兩樣夾埋一齊做，仲辛苦過拍劇。我整甜品整到想嘔， 因為長時間太專注同埋企得太耐。（示範咗咩甜品﹖）有七彩蛋黃酥、水信玄餅等，全部係酒店級甜品，個食譜我試咗好耐。」

除了拍攝教學片，雪雪還會開直播解答學生疑難：「畀咗錢就可以入群組上載『功課』，每兩星期會開直播解答，睇吓學生整出嚟嘅甜品有冇咩問題，大家交流心得等等。」

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