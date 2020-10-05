斥8位數巨資搭醫院景！蔡卓妍法醫歸位增肥復工

由英皇娛樂與騰訊聯合出品、投資逾億元的超級網劇《女法醫JD》，演員包括9年未合作劇集的Twins蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣潼（阿嬌）、關智斌、陶大宇、羅家英及台星張孝全等，劇集於今年3月仍在馬來西亞作實景拍攝，可是隨着疫情蔓延馬國封城，一班演員要出走返港兼要作隔離檢疫，劇集停拍超過半年。

停工刨劇本

由於馬國行管令至年底，《女》劇今年到當地復工無望，大隊只好移師返港續拍，原本在當地建成的醫院及研究所實景，需再斥巨資8位數字重新搭建，阿Sa、大宇和羅家英日前已接獲通知，11月底回歸劇組，改於香港完成餘下戲份。

阿Sa對此表示：「最緊要安全！不過馬來西亞搭個景係好靚嘅，用唔到就有啲嘥。聽講製作公司嘗試將個景運返嚟香港再搭，希望可以啦。」劇集停拍半年，阿Sa要重拾角色，笑言先要增肥：「因為要拍廣告，清減咗好多，依家要肥番少少。同埋我都想盡快拍完，因為今次花咗好多時間去鑽研同進入角色，呢幾個月不停睇番劇本，唔想畀個角色走！」而阿嬌對該劇亦大感期待，她說：「Fans知道我同阿Sa再次拍劇都好期待，我哋都想快啲完成，早日畀大家睇到成果。」

陶大宇變髮

與阿Sa演父女的陶大宇稱：「當地所搭建的實景，好有規模，但當地疫情未緩和，返嚟開都啱嘅，大前提要安全！（角色會生疏？）又唔會，大部分重頭戲都喺當地完成，仲有一場父女戲幾重嘅，相信冇問題，只係要趕緊留番白頭髮。我演阿Sa爸爸，造型上要配合，最近我有其他工作，髮型、髮色都唔同晒！」