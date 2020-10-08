一傻一黐　譚玉瑛開工隊啤李家鼎露波褲好性感

藝人李家鼎及譚玉瑛在將軍澳電視城出席《阿爺廚房》記者會，即席下廚炮製「百花釀甜豆」及「脆皮牛肋肉」。談到今輯難忘事，兩人表示因疫情而有阻滯，而最後一日外景到塔門拍外景時更臨近打風，在海上遇到大風浪，譚玉瑛說：「我哋坐船時個人已經拋緊，出咗去魚排仲大風大浪，點知雨後又大太陽。（有冇暈船浪？）咁又冇，不過坐船時啲水撇埋嚟成身濕晒。」

李家鼎笑言好似沖完涼：「由頭濕到落腳，好彩着咗波褲打底。」譚玉瑛笑言：「佢除咗面褲一半，露出波褲幾性感，我就好似乾蒸咁。」李家鼎說：「你唔着泳衣咋嘛！」他又提到外界以為他們不老友，但自嘲其實二人是「一傻一黐」，譚玉瑛解釋：「今次係第五輯，我哋由唔熟拍到熟，更有默契。」原來譚玉瑛在拍攝時愛飲啤酒，但李家鼎就唔飲，因為怕飲完面紅不能出鏡。

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