拒收尹子維海景別墅　徐冬冬吸金1.7億成網大女王

榮升網大女王的徐冬冬，在網上票房吸金1.7億，對於尹子維送海景別墅求復合，她強調沒有收過。

影星尹子維去年和內地女星徐冬冬經歷拍拖、求婚成功及分手，變為朋友關係，惟早前爆出他想再續未了緣，在寧波東海某影城附近，以500萬元人民幣（約570萬港元）購入一間海景別墅，出招「別墅贈佳人」求復合。惟徐冬冬日前發文：「送了，沒有收。他是好人，沒復合。」來證實男方送別墅一事，不過她沒有接受這大禮，也否認復合。

今日尹子維在社交網發文：「只想你美好，一直支持你...」明顯是回應送別墅求復合一事，其留言引起網民熱討，紛紛留言盛讚他有君子風度外，又說不管他是否復合成功，依然會支持他。

另外，有「網絡大電影一姐」之稱的徐冬冬，近日再成為內地影圈熱話，更封她為「網大破億女王」。由於疫情關係，導致內地不少戲院暫停營業，造就網絡大電影（網大）成為主要觀影娛樂，網大用戶需求大幅提升。

在「2020最具票房號召力網絡電影演員Top 10」中，位居第二名的徐冬冬成為榜上唯一女星，其主演的網大票房超過人民幣1.5億元（約1.7億港元），是網大史上首位分帳票房破億的女星。

於深夜，尹子維在社交網向徐冬冬留言，「只想你美好，一直支持你…」

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