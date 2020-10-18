做阿媽難抽身！鍾嘉欣《兒科醫生》係最後一套劇？

藝人鍾嘉欣今日為劇集《兒科醫生》的主題曲《好好珍惜自己》拍攝MV，星夢老闆何哲圖也有到場探班。嘉欣透露上一次主唱劇集主題曲已是六、七年前，今次很開心有份拍劇及唱主題曲：「首歌係我半年前喺溫哥華寫，冇諗過做主題曲，我有份呢套拍劇，知道來龍去脈，覺得首歌好適合，係絕配。首歌係我作曲，我只係填咗兩句填，後來交咗畀填詞人寫，我花兩個鐘頭同佢講咗我想我表達嘅嘢，佢將啲字美化同昇華，我聽完都喊，我畀身邊朋友聽，佢哋都有喊同聽到毛管戙，老公同仔女都聽過，佢哋話以我為傲。（錄音時有冇喊？）冇，因為已經聽過好多次，但我拍攝某啲場景前會聽番呢首歌，會令我拍攝更投入。」

另外，專程由溫哥華返港拍劇的嘉欣透露已留港三個月，還有36日戲份，她坦言：「好掛住小朋友，比我想像中難捱，算係離開小朋友最長一次，之前諗住我來港兩個月安頓好，小朋友就飛過來，但我隔離完冇耐，香港嘅疫情又爆發，所以打亂咗計劃，依家唔知點算。如果小朋友嚟嘅話，我會留耐啲，否則拍完劇我就即刻飛返去溫哥華，我已經執好行李。（一對仔女係咪好掛住你？）我最擔心個女，個仔仲好細，佢對我冇乜留戀，囡囡會話掛住我叫我快回家，不過佢哋喺溫哥華有好多人錫，唔係掛念得好辛苦，反而我一個人喺香港就更加掛住佢哋，老公都好辛苦，要飾演兩個角色。」問到有此經歷，下次還願意返港拍劇嗎？嘉欣坦言不太敢：「所以呢部可能係最後一部劇都唔知，有可能十年後再拍，因為拍劇一走要走咁耐，我個心唔知點算，做媽咪好難抽離，再拍要考慮清楚。總之當係最後一部劇，做到最好，家人好支持我工作，唔想令佢哋失望。」

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