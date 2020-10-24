《西遊記》師兄弟鬥爆料　張衞健回味第一次

視帝黎耀祥與阮兆祥的節目《雙祥見》叫好叫座，早前錄影聖誕節特別版，請來重量級嘉賓張衞健（Dicky）和麥長青。黎耀祥於1996年與Dicky和麥長青合作無綫劇《西遊記》而結緣，三師兄弟相隔20年冇見，今次重聚實屬難得。兼做和牛生意的麥長青更即席炮製和牛燒，齊齊把酒談心，大話西遊！

Dicky與黎耀祥、麥長青三師兄弟，憶當年為《西遊記》角色「毛茸茸」化妝，而嘗盡苦頭，劇集於1998再拍第二輯時，Dicky已離巢，另外兩兄弟繼續捱世界，炎夏拍古裝還要裝肚黐鬚，當中苦況不為外人道，難怪他們不諱言，有這寶貴經歷已能駕馭不少角色，並笑言要申請列入世界紀錄大全！

三師兄弟今次難得於《雙祥見》聚，Dicky無所不談，連當年在內地拍劇與太太張茜第一次表白「我愛你」亦不介意分享，而「視帝」黎耀祥更大膽分享其「One Night Stand」，連「祥嫂」都避席！

麥長青唔敢Hea

Dicky受訪時說：「我哋幾個就算幾耐冇見，都唔會係陌生人，大家感情深厚，一齊為劇集奮鬥。呢個經歷係不能磨滅嘅里呈碑，亦冇得洗白！（撐兄弟而嚟？）當然！梅小惠都係我識咗好耐嘅朋友，佢做監製當然要撐，而阮兆祥早喺新秀就認識，佢一個電話嚟到，點能夠推呢！」黎耀祥亦大讚機會難得：「其實個劇起初唔算好受重視，出嚟成績好就更開心。（兄弟重聚好多回憶？）我哋三兄弟經常喺休息室瞓覺，時間長都冇返屋企，唔卸裝就瞓，周身黐晒毛，又熱，真係捱過唔少鹹苦！」

而麥長青當年剛由兒童節目調出來，拍劇經驗少，幸得黎耀祥教睇劇本：「佢教我分析角色。（同甘共苦？）真係浮起好多畫面，我哋3個傻佬當年仲喺外景場地講，應該要入世界紀錄大全！（捱得辛苦？）喺我眼中冇嘢係唔辛苦，因為我唔會Hea做，但做緊嗰陣唔會諗，因為愈諗愈辛苦。」