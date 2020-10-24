楊埕專攻紅色旺桃花　棄70萬辣跑買細車

藝人楊埕上月才考獲車牌，已急不及待去買車，日前孖好友邱晴現身九龍灣某商場的二手車展銷場，楊埕透黑bra上陣，而邱晴則穿上衞衣配超熱褲騷腿，二人見到各款靚車，不時手指指傾不停，當覓到心儀的車時，就分道揚鑣仔細睇。楊埕見到一架跑車時愛不釋手，即時上車試坐，之後更開了車篷感受一番，但當睇到價錢約70萬元便離開。之後轉移目標睇價位大約20多萬的細車，當見到一架橙紅色細車時，又上車感受一番。之後她會合邱晴，問邱晴意見，邱晴雖然只得21歲，但見她對車十分熟悉，隨口就講到不少牌子的型號及性能，而她今次亦似有意買車，見她同樣主攻跑車款，不時睇5、60萬跑車，兩人雖然沒有即時買下，但都似有心水之選。逛了約個多小時，都略有疲倦，隨即在附近餐廳坐下飲嘢休息，醫飽肚後施施然離開。

楊埕離開無綫後，工作停滯不前，加上之後與男友分手鬧上警署，背受負面新聞影響，現事件已解決，楊埕亦重新出發，首先買車獎勵自己，她透露一直都想買車，花2年考試3次才考上，她說：「我覺得有車方便好多，本來睇中咗架開篷跑車，但要70萬，覺得好貴，同埋我其實係路癡，又冇路面經歷，買咁貴嘅車如果抄車會好肉痛，所以都係揀啲20幾萬嘅細車先。我睇中咗架紅色，因為紅色襯我又旺我，希望可以吸財又吸正桃花。」而邱晴同樣考過3次車牌才合格，希望買架二手跑車，她說：「我最型嘅跑車，之前台慶抽大獎有50幾萬，但我會分期付款，身邊啲朋友好鍾意車，所以對車都好熟悉，之前有攞屋企人嘅車揸。」

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