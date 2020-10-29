為張曦雯入急症室　陳豪演不羈醫生多女埋身

無綫重頭劇《白色強人II》在將軍澳電視城進行記者會。新加入劇集的陳豪戲中飾演急症室醫生，講到劇集3視帝2視后的配搭可會分薄戲份？他笑說：「我係新加入嘅，呢方面唔關我事。」唐詩詠則說：「戲裏面啲手術戲份，粗重嘢全部交晒畀佢，可以分擔吓，我哋多啲時間瞓覺休息。」

陳豪劇中飾演不羈靚仔醫生，吸引不少靚女埋身，他笑說：「我不羈啫，但係No機，戲裏面又唔係咁浪子嘅，加入醫院都係為咗追番前度張曦雯，不過，監製請我食嘅，我又點可以唔食呢，咁都有啲火花嘅。」

上一輯結尾講到唐詩詠與馬國明離離合合最後再走在一起，但新一輯卻出現胡定欣介入感情，唐詩詠說：「我哋有個心結解唔開，珍姐（曾勵珍）、張曦雯睇咗劇本都話好sad，睇到喊，我未睇亦唔敢睇。」講到今輯沒有份的李佳芯，唐詩詠指劇本有交代她的去向。

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