秘密返港！阿嬌眉骨留2吋疤　3個月後再磨皮

藝人鍾欣潼（阿嬌）9月初於廈門酒店內意外撞爆眉骨，事後經任達華介紹醫生，加上約2個月的休息後，目前康復進度不錯。於內地逗留了3個月的阿嬌，由於主演劇集《女法醫JD》最終決定由馬來西亞移師來港補戲關係，前晚她終於「歸家」返抵香港，準備完成隔離後，於月中會合拍檔張孝全及蔡卓妍（阿Sa）等開工。

據悉，其乘搭航班前日下午2時左右已抵港，但她與其他同機乘客被安排接受核酸測試，以及等候結果才能離開。阿嬌與兩位助手於禁區內足足逗留了8小時，期間要「分開坐」保持社交距離，每人獲分發兩包餅充飢，最終3人約於晚上11時推着2大車行李步出抵港大堂。戴帽、口罩及一身便服打扮的阿嬌甫見在場等候的記者即表現愕然，但仍主動打招呼，精神狀態相當不錯。

問到其傷勢康復進度，阿嬌大方掀起帽邊讓記者查看，其早前的「蜈蚣形長疤」已幾近消失，只留下右邊眉心處一條約1、2吋正結疤的傷口。由於傷口嫩肉正生長，故談到日後磨皮手術時，阿嬌說：「係都睇3個月後狀況先決定啦！」而其代言的醫學美容公司表明「負責一切」，目前只待她完成手頭上的工作，到美容院與醫生開會研究跟進。問到日後出埠入住酒店，會否「開燈瞓」以免再生意外，她即笑說：「又唔會喎！有光我瞓唔到㗎！」

雖然今次「中頭獎」搞到外界擔心她毀容，但意外後，阿嬌依然相當吃得開，於內地工作浪接浪外，今次返港拍劇由於檔期關係，亦只能來去匆匆，完成隔離後將投入7至10日的拍攝工作，然後小休數天便要收拾行裝再次北上，為美容產品拍廣告及代言，並將以女主角身份演出兩部新片，故目前未知農曆新年前能否趕返港與家人團聚，但疫市下其工作量仍排山倒海，相信令不少同業羨慕不已。