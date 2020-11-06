社交網最多followers！《全民造星III》Top 3美女勁吸睛

ViuTV節目《全民造星III》已經播緊，參賽者會接受不同類型歌舞比試，票選汰弱留強，最終誕生一位終極偶像，入面最矚目新星，社交網最多人followers分別以下三位靚女，關嘉敏（Carman）、ViuTV唱作藝人李昭南、模特兒黎蘊芝，3人都樣子甜美，身材又正，個個都大有機會勝出，依家就起下佢哋底先！

關嘉敏

現年26歲藝人關嘉敏（Carman）於2016年以女子組合Bingo身份出道，可惜發展平平，後來因為參與ViuTV節目《脫獨工程》、劇集《碟仙》、《黑市-過夜》以及今年的YouTube靈探節目《又要睇又要驚》才漸漸為人熟悉，最近佢參加《全民造星III》，係其中一位受網民注意參賽者，佢社交網更有大量騷身材嘅靚相，連老外都被吸引留言，佢社交網現在有3.4萬followers。

李昭南

現年31歲嘅李昭南來頭唔少嘢，首先佢畢業於美國加州大學（戴維斯分校）傳播及舞台系畢業，在校期間表現已經好突出，贏過唔少西方古典鋼琴獨奏及歌唱比賽，2016年當選美國全美華埠小姐第二公主，曾經於加州電視台做主播，為回流香港發展，放棄美國華盛頓政府總部電視台主播職位，佢依家主要為ViuTV主持及拍攝節目，得閒喺社交網派福利，依家有2.8萬followers。

黎蘊芝

現年26歲的模特兒黎蘊芝（Dilys）入行6年，一直都走文青及氣質路線，但一張相令佢突破形象，早前佢突然大解放，上載一張爆乳照令網友大為驚訝！不過佢話其實係同內衣品牌合作，先至咁大膽！佢話自己性格充滿矛盾感，外向喜歡交朋友，但又慢熱不輕易跟人熟絡，形象斯文的她原來非常喜歡刺激，喜歡挑戰未曾做過的事情，工作上亦喜歡嘗試不同範疇。樣子甜美嘅Dilys，社交網有2.4萬followers。

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