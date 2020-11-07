男友拍三級片致分手？糖妹出走台灣療情傷

歌手糖妹（黃山怡）接受梁泰來電台節目訪問，其組合糖兄妹出道10周年、事隔5年合體開騷兼推出紀念專輯《SugarBox》，談及出道不久就轉戰電視圈及不斷拍劇，她說：「是順勢而為，第1次拍劇我每1天都掙扎，會諗：『我係唱歌嘅，究竟我做緊乜？』之後明白香港娛樂圈要多元化先能夠生存。」又說決定去拍劇時，感覺丟低了糖兄好幾年：「當年細個，係唔好意思問糖兄感受，電視台未必要糖兄，我可以點？我相信糖兄係有唔開心，喺近幾年我先夠膽同糖兄溝通談呢個問題。如果唱歌同拍劇要我取捨，我仍然揀唱歌！」

糖妹自揭新專輯中，糖兄特別為她創作《離心力》一曲，來形容她經歷完上一段情傷後不再相信愛情，直言單身至今的她，被傳當年不滿男朋友拍三級片，亦有傳因對方借她上位導致分手，她剖白事件自己也有責任：「當年太年輕！只顧喺事業上衝刺，係忽略對方、亦冇盡好做女友嘅責任。其實我哋都堅持咗一陣先分開，事關難得大家識於微時，關係得來不易，之後成件事變咗質，大家又唔同公司，每間公司文化都唔同，變咗我哋亦唔能夠主導。」被問及情傷要多久才康復？她又首揭自己曾一度出走台灣療情傷：「依家事隔多年唔怕講，當時我立即將注意力放喺工作麻醉自己，慶幸公司每一年都會安排我哋到台灣造歌，我係走咗一陣，出走真係最佳（療傷）方法。」

糖妹指好友王敏奕7年來鍥而不捨介紹男仔給她認識：「王敏奕最勤力介紹人畀我！佢真係一個好好嘅朋友，見吓面食吓飯會有，我亦好努力逼自己去嘗試，或者因為單身咗好多年，同人date嘅感覺太陌生，或者因為咁樣糖兄寫咗首《離心力》畀我，有啲創傷係自己唔敢去面對，一直都存在冇解決。我依家係努力學習，關於信任一個新嘅人問題。」