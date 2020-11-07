鄭俊弘何雁詩簽字結婚　兄弟姊妹團興奮嗌Yeah

藝人鄭俊弘（Fred）與何雁詩（阿詩）今日結婚，一對新人在沙田一間酒店的戶外園林草地，舉行結婚簽字儀式，由雙方母親任見證人，新娘子阿詩挽着爸爸的手臂，在眾姊妹引領下進場，Fred致詞後多謝50位親友到場見證，當中包括無綫高層樂易玲，星夢唱片老闆何哲圖，以及歌手譚嘉儀，胡鴻鈞等。

一對新人首先交換結婚戒指，由在場律師見證下用英文宣讀愛的誓言，何雁詩在誓詞中即席現場為新郎獻唱 《Two Words》 （原唱者為Lea Salonga），場面非常感動，一對新人也眼有淚光，新郎隨即揭開新娘子的頭紗再深情親吻！之後律師及雙方的母親見證簽字完成整個婚禮。

簽完字後，兄弟姊妹團即興奮大聲「Yeah」了一聲，場面搞笑。Fred伸出五隻手指給攝影師影婚戒，公布自己已成「6億駙馬」。晚上則再移師另一間西餐廳舉行約70人的私人晚宴派對。

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc