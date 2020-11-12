爆連詩雅打機叻　陳家樂送公仔冧女友！

藝人陳家樂出席商場聖誕節活動，自稱遊戲王的他於活動後試玩巨型夾公仔機，足足用了4枚硬幣才「中獎」，喜獲公仔的他笑言：「好彩咋！幾驚要褫奪我個『遊戲王』封號！雖然我玩遊戲唔叻，但一玩就會好認真。（公司有冇對手？）本來以為Kenny（關智斌）係，但佢好有偶像包袱，鍾意靚多過玩。」

講到聖誕節，家樂透露可能要工作中度過：「接咗套電視劇，橫跨聖誕、除夕到農曆新年，希望有假放就同屋企人食餐飯、打吓機。」記者打趣指今年是他跟女友連詩雅（Shiga）拍拖後的首個聖誕節，問到想不想過二人世界？他怕醜說：「打足球Game。（Shiga打機叻？）佢都叻嘅。」抑或揀男友最叻？家樂爆笑「求饒」：「唔知呀！答唔到你！」問到會買甚麼聖誕節禮物給女友？他即賣口乖指會買活動中的公仔：「個個都會買禮物。（女友唔係會特別啲？）一視同仁，公仔都幾好呀！（攬得你嚟都攬唔到公仔！）攬公仔『毛鬙鬙』舒服啲，攬我呢啲『骨杉杉』唔好。（攬真人有體溫暖啲喎？）唔好啦！」

另外，提到前度余香凝將於本周六結婚，家樂大方表示：「恭喜佢啦！我衷心祝福佢搵到一個可以行到尾嘅人。」

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