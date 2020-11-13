天川空　新一代騎乘天后

家陣AV迷對AV女優嘅要求愈來愈高，除咗要女優樣靚身材正，仲要床上功夫一流！至於點先可以表現出好功夫呢？表演騎乘位絕對係一個重要環節，咁邊位女優騎功超卓？以新進女優嚟講，天川空絕對可以稱得上為騎乘天后！

肉嫩又夠弗

提到騎乘功夫，日本AV界現時有兩大騎乘天后，一個係癡女派掌門人蓮實Kurea，另一個就係魅力萬千條腰又幼又柔軟嘅篠田，不過呢兩位女優嘅騎功係就係夠晒強勁，但係佢哋已經出道咗一段日子，如果想搵個騎功拍得住佢哋嘅新人，又可以搵邊個呢？小弟誠意推介天川空！

今年22歲嘅空妹樣貌綺麗，初出道時已經散發出幾分親切嘅姊系氣息，家陣呢股氣息更漸漸增強，睇落亦愈見迷人。論身材，亦相當火辣吸引，5呎5吋嘅身高配上35-23-34三圍，可謂曲線誘人，加上一對F奶兼且玉臀飽滿，仲要皮白肉嫩，如此曼妙胴體實在係無可挑剔呀！

腰幼有力

上年11月登場成為AV大廠S1嘅專屬女優嘅佢，將個名改一個空字，其實係事務所希望佢能夠好似經典AV天后蒼井空咁成為S1嘅主力大將。而天川空確實係質素優秀，各方面都拍得住師姐，不過效力S1半年後就過檔到FALENO發展。所謂魚唔過塘唔肥，過檔之後獲得更多機會發揮，F廠仲特別將佢塑造成為騎乘天后，唔少作品都安排佢表演騎功。

空妹腰幼且柔軟，腰力同腳力都相當強勁，可以快速上上落落，騎到啪啪有聲！更令人留下深刻印象嘅係，佢本身敏感度相當高，容易爆發潮吹，令騎乘嘅時候出現江河缺堤，畫面極為悅目！

天川空經常都會將自拍性感照放上社交網畀大家欣賞，仲會分享自己嘅工作動態，想睇靚相同緊貼空妹嘅消息，就要多啲Click入去睇喇！

Profile

年齡：22歲

身高：5呎5呎

三圍：35F-23-34