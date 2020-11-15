細仔怕醜唔敢識女仔　施明想同李泳豪一齊玩交友App

資深藝人施明及林小湛今日到大埔，向長者派福米、抗疫物資，二人表示私下都會做義工。講到施明的兩歲孫女及前夫李家鼎日前齊齊過生日，她笑說：「我都唔主張細路女生日咁隆重，同鼎爺兩個都西曆生日，就一齊搞，鼎爺好開心！」

問到施明有冇催細仔李泳豪早日成家立室生BB？她即抵死作出「呼籲」，更連講四次：「快啲結婚呀豪仔！」又大爆李泳豪好怕醜唔識追女仔，反要女仔做主動：「佢由細到大都好怕醜，成日匿埋。（有介紹女仔佢識？）我做唔到呢個大葵扇，你哋有冇啱嘅介紹？（佢鍾意咩類型？）唔知，最緊要睇緣分，希望有個好錫佢嘅乖乖女。」會叫李泳豪試玩交友App識人？施明大笑話：「係都介紹畀我先啦！（一齊玩囉！）真係搞笑！希望佢快啲搵到心水，做媽媽好想抱多一個孫！」

講到曾偉權日前因病離世，施明慨嘆謂對方曾於劇中飾演李泳漢的爸爸：「聽到消息都好唔開心，都好耐冇聯絡。」另外，林小湛就透露之後會飛海南島拍劇，飾演林峯的媽媽，講到林峯剛升呢做爸爸，她說：「我都唔知！等我見到佢再恭喜佢！」

----------------------------------------

「繽FUN星網」誠招各類有趣短片！

家有可愛貓狗，想同更多嘅人分享？

有橋有料，素人想一片成名？

立即寄片嚟： bunfun@on.cc