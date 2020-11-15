照一照！新冠Bye Bye！

雖然新冠病毒疫苗有新進展，但距離全民免疫還有很長時間，所謂預防勝於治療，各式防疫產品依然有價有市。健康生活品牌Life In Motion最近就推出了Honey Pro UV-C LED消毒燈系列，分別是六角形設計，具有純白、碳纖黑、雲石及粉紅4色的Honey Pro；黑色皮紋可放小物的Honey Case；以及可貼於任何平面的Sterify。

據公司與浸大科研發展有限公司合作的假病毒測試顯示，證實以上消毒燈可在2cm距離及1分鐘內抑制高達99.9%的SARS-CoV-2 (引起COVID-19的新型冠狀病毒)或VSV-G（水疱口炎病毒）感染，並同時殺滅高達99.9％的孢子，如水泡性口腔炎病毒糖蛋白、H1N1病毒、大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、克雷伯菌肺炎等。

所有消毒燈均配有智能安全感應器，當它們檢測不到人體移動15秒後，會自動切換至UV-C LED消毒模式進行2分鐘消毒。相反，當燈朝向上或檢測到人體移動時，則會自動開啓暖白光LED燈，藉此避免用戶的皮膚和眼睛長期受到UV-C燈的照射。消毒燈的有效消毒距離為2至 50cm，充電2小時可以連續使用約14天，可用於消毒各式日常個人物品，例如鑰匙、化妝工具或手提電腦屏等。