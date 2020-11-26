【健樂事】煲仔飯損健康？點食至冇事？

天氣轉涼，熱騰騰、香噴噴的煲仔飯令很多人食指大動，但大家有否想過，美味背後暗藏致病陷阱？為保健康，就要參考以下進食貼士。

貼士1：提防臘味

傳統煲仔飯通常加入臘味作配料，入口固然滋味，但這些食材含大量脂肪，其熱量也高，多吃不但致肥，更容易引起膽固醇過高，並使壞膽固醇積聚在體內，增加血管栓塞、冠心病和中風的機會。此外，臘肉、臘腸、膶腸、臘鴨等經醃製加工肉類，鹽分偏高，多吃會增加致癌風險。

貼士2：謝絕飯焦

不少人都喜歡吃底層香脆的飯焦，食肆為了迎合食客口味，會預先在煲上塗一層油，再加長受火時間，以增加飯焦數量。不過，碳水化合物經長時間高溫烹調，或會產生致癌物質，而且有研究指，燒焦食物致癌的威力，與抽煙對身體的危害不相伯仲，所以大家還是謝絕飯焦為佳。

貼士3：減少調味

甜豉油最能帶出煲仔飯的香味，令人胃口大增，但甜豉油一般含有調味粉、味精、油分等，不但會大大增加煲仔飯的卡路里，還有機會令人攝取過量鈉質。事實上，每50毫克甜豉油有1,900毫克鈉，差不多已足夠1天所需（2,000毫克），要是吸收過多鈉質，可導致高血壓。

貼士4：控制食量

1個煲仔飯約有700至1,300卡路里，若需控制體重或糖分吸收的人士，務必注意進食分量。建議每次吃煲仔飯，最好約埋親友分享，細碗分食，配料盡量選用瘦豬肉、去皮雞肉或魚類，相對較健康，另加1碟灼菜，因蔬菜含豐富鉀質，可抵銷攝取過多鈉質。

貼士5：注意火喉

想食得健康，不妨在家自製煲仔飯，烹調時應避免在煲底塗食油，即使用油，也可選擇較健康的芥花子油，並要注意烹調的時間和用火。一般而言，煲仔飯的烹調時間不宜超過30分鐘，而用火亦應以中火為主，減少飯焦的形成。另外，為減少油分滲入飯內，不妨先將食材煮至半熟，將煲仔飯煮至起「飯眼」時，再將配料鋪在飯面蒸煮，以保持健康。