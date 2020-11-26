黎耀祥驚覺患幽閉恐懼症！阮兆祥：難怪要買4千呎屋

藝人阮兆祥及黎耀祥主持的清談節目《雙祥見》，大談不同話題，其中一集談及各自最恐懼的事。黎耀祥憶述曾於台慶與陳凱琳表演魔術，他需躲藏在一個非常狹小的空間：「我記得當時一入去就已經呼吸急速，心跳加快，而且想伸展手腳，慢慢先意識到自己有幽閉恐懼症。」阮兆祥聽完即開玩笑指難怪對方要買4千呎大屋，因不能住在太小的空間。

阮兆祥指自己雖然略懂泳術，但卻非常怕水，最恐懼的事便與水有關，事源某次外景拍攝，劇情描述他一不小心便踏錯腳掉進湖裏。他記得當時是冬天，他身穿大褸及毛衣，當他一跳下水，因身上衣服吸水後太重，整個人往下沉，他不停往上游但卻完全感覺不到自己有向上升，當時有一刻想過可能就這樣死去，幸最終他都能冷靜下來，慢慢往上游，幸而游到水面，有驚無險，但經此一役後非常怕水。

之後二人談論「公主病」，其中一樣最常見的病徵便是遲到，黎耀祥覺得現代人很多都習慣遲到，自己一般的接受範圍是15分鐘，對伴侶則寬鬆至約半小時。他大讚太太很有時間觀念，如果有工作的一天一定會比他先起床，把所有的事情都準備好才會喚醒他。平時也不會遲到，因為一般都是一直待在他身邊，言談間大放閃彈，連阮兆祥也忍不住笑其實他其實是借「公主病」的話題讚太太。

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