阿Sa祭益友　伊健送好兄弟錢國偉最後一程

多位藝人晚上前來弔唁金牌監製錢國偉（Wilson），鄭伊健與太太蒙嘉慧一早就現身靈堂，並與林曉峰等站於家屬席，盡顯兄弟感情深；而稍後就蔡卓妍（阿Sa）則以全身黑裙打扮前來拜祭故友。

姚子羚唐詩詠連詩雅祭恩師

當中姚子羚、唐詩詠都是參演由錢國偉製作的《四葉草》系列劇集而「出生」。子羚接受訪問時忍不住喊了出來：「多謝佢畀咗好多機會我哋，冇佢我都冇今日，大家認識好耐，喺佢走之前冇同佢好好道別有啲遺憾。」而詩詠則謂：「佢好好人，唔會刻意教導我，但喺佢身上我學曉拼搏，佢係我伯樂。」

連詩雅坦言心情很沉重，初出道時因發生了一些事情，以為自己不能再立足於影視圈，她邊說邊硬咽謂：「當時好多謝Wilson搵我拍《喜愛夜蒲》，頭先見到佢張相，肥嘟嘟好得意，心情就更加沉重，第一次拍戲係佢搵我，當時自己都唔知做乜，一路拍佢就一路教我。」

張衞健封錢國偉做Big Four大腦

至於蘇永康、許志安及張衞健受訪時表示錢國偉會長埋於心中，又指「Big Four」四子現時有點成績，作為靈魂人物的錢國偉是功不可沒，張衞健：「我哋加埋佢係Big Five，如果Big Four係四肢同身軀，佢就係大腦。」許志安表示好掛住錢國偉，指他是一個開心的人，希望將他的精神延續下去。