紀念約翰連儂！AGA率眾歌手合唱《Imagine》

AGA、Dear Jane、Michael C、馮允謙和黃妍等一眾歌手及組合出席紀念John Lennon（約翰連儂）的80歲冥壽的《Join The Dreamers紀念連儂八十2020》音樂會。

Dear Jane登場獻唱《約翰與洋子》為音樂會揭開序幕，演繹《銀河修理員》和《最後一間唱片舖》，令樂迷恍如置身於英倫搖滾的派對。陳蕾唱出John Lennon寫給他妻子小野洋子(Yoko Ono)的《Oh YoKo》，訴說着兩人之間的感情。

眾歌手再大合唱《Imagine》傳承愛與和平的精神，大會司儀請來黃妍與Michael C分別獻唱國語歌曲《我想跟你說晚安》及《對頻之間》，兩人更合唱出《Oh My Love》及John Lennon的遺作《Just Like Starting Over》，馮允謙獻唱出The Beatles經典作品《Real Love》，透過音樂延續他們的愛情故事。其後AGA與ONE PROMISE合唱《Woman》、《So Called Love Song》及《懷念晴朗的雨天》。於音樂會尾聲，眾歌手再大合唱《Imagine》，一同將這份愛與和平的精神好好傳承下去。