桐谷茉莉　健美極品大肉彈

相信唔少男人見到「大波少婦」呢四個字都會特別留意，心中嘅慾火仲會猛然飆升！而喺日本AV界亦有好多呢類女優，當中有一位不得不介紹畀大家，佢就係身材絕佳嘅桐谷茉莉喇！

出類拔萃

所謂唔怕貨比貨，最怕你唔識貨。講到唔識貨，小弟相當欣賞嘅日本AV廠SOD就真係抵鬧喇，因為佢居然唔識寶，早前冇同桐谷茉莉呢位超高質女優簽長約囉！

今年24歲嘅茉莉雖然五官唔係十分標致，但係面上嘅陽光氣息相當強烈，亦可以話係由內形於外，從其社交網中可以見到佢成日都咁開心，待人親切，又性格樂觀，個樣自然散發出陽光感啦！身材方面，更係出類拔萃，一來夠高挑，二來夠豐滿，而且肉地結實，令呢副胴體睇落更加養眼，重點係胸前一對I Cup大肉彈堅挺又彈手，喺AV界的確係少見呀！

轉型扮人妻

茉莉喺2016年12月以SOD嘅壓軸新人女優身份出道，憑住陽光感以及極品身材，令AV迷為之驚艷。出道之後，表現亦愈來愈好，喺2018年嘅DMM成人大獎更獲提名角逐「最優秀女優獎」添！不過，當年入圍名單陣容實在太強，有高橋聖子又有橋本有菜，所以最後佢都係失落獎項。雖然係咁，茉莉並冇心灰意冷，仲開始進軍樂壇，同橋本有菜及君色華奈結成AV女優組合「un panopticon girl」，另外亦成為深夜電視節目《ビ〜チ9》嘅節目助理，到最近先從節目中畢業。

茉莉質素上佳，可惜SOD就係唔識貨，上年年頭居然恨心將佢放棄，好彩阿妹積極尋找新方向，近期就投身熟女系AV廠溜池滾球，轉型拍攝人妻作品，表達出慾求不滿又或者係受盡委屈嘅演出方面都相當出色，值得一讚呀！

大家從桐谷茉莉嘅社交網中，除咗可以得知佢嘅近況，亦可以感受到佢點樣開朗地過生活同工作，相信可以感染到大家同佢一樣咁開心呀！

Profile

年齡：24歲

身高：5呎5吋

三圍：37I-24-35