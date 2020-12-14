陳豪自爆被助手戀上：我完全唔察覺！

劇集《愛美麗狂想曲》的一眾演員陳豪、李佳芯（Ali）、陳瀅、蕭正楠、曹永廉及楊詩敏（蝦頭）日前接受由伍詠薇及林盛斌主持的節目《Tiger's Talk》訪問。

各人講到請助手的難忘經驗，陳豪自爆多年前曾經被助手戀上：「佢跟咗我大約2年，我完全唔察覺，佢係一個好能幹嘅女仔，成日都會想唔同辦法去幫我，佢話我知佢鍾意咗我，不過我當時有女朋友，都唔係好記得自己點答佢，但我都有自省係咪做咗啲咩令佢誤會，我只能夠講我係正人君子。我冇炒佢，後來佢自己辭職。」Ali指最難忘的事是發生在訪問之前一刻：「助手啱啱撞咗我架車，可能佢比我仲心急，怕我遲到，倒車時唔小心。轉個頭佢買番杯咖啡畀我就算，唔會叫佢賠。」

而陳瀅曾經在溫哥華做過牙醫的助理，不過就有一次懷疑「#metoo」的經歷，她表示牙醫陪她溫習時突然用手輕拍了她的大腿一下，令她感到怪怪的。蕭正楠難忘在內地聘請的男助手，對方長期娘娘腔兼陰聲細氣，喜歡超近距離「咬耳仔」交談：「我唔知係佢貼心，定真係貼心得滯，我換衫，佢就趕晒啲人出去，但佢自己唔出去囉。」

曹永廉坦言曾經在內地聘請女助手，直接跟對方同房睡：「我住套房，佢瞓廳。（咁你都瞓廳？）主要因為有咩佢可以幫我攔住，平時太多女演員衝入我房。」提到內地工作，他憶述一次「𤓓」爆經歷：「我識個內地公關成日都話搵我做嘢，但識咁多年冇工作畀過我。有次佢又搵我，我就忍唔住用電話錄音不斷用粗口同蕭正楠呻，點知原來我錯手Send咗畀個公關。」