《全民造星III》張凱娸靚得有態度唔要做花瓶

Angelababy師妹、有「翻版周迅」之稱的張凱娸（KiKi）甫出道憑劇集《二月廿九》彈起，最近再殺入話題節目《全民造星III》參賽，以高顏值兼自彈自唱實力被睇高一線，成為網民嚴選的「十大索女」之一。

KiKi曾於節目與隊友經歷不和事件，慘成眾矢之的，幸好最後冰釋前嫌世紀和解，更「因禍得福」人氣不跌反升，討論度爆燈，獲網民力捧為「造星女神」！雖然最終她未能晉身20強，但反而贏盡人心，網民為她大感不值之餘，她更獲導演谷德昭點名讚好戲，導師彭秀慧甚至開口邀拍新戲，前途無可限量！

對於無緣晉身20強，她表示絕對相信導師決定，感謝對方指導及照顧：「我覺得唔係終點，反而係新開始。喺呢個造星旅程我學到好多嘢，無論跳舞丶唱歌丶待人處事，亦履行咗對自己嘅承諾，突破自我。非常開心喺短暫時間裏面能夠急速成長，擁有喺舞台上表演嘅機會，認識到一班真心朋友，同行追夢者。希望大家會睇到我作出不同嘗試，我會繼續努力，希望大家見到我進步！」

參賽並非為了當歌手，未來將繼續向演戲發展，KiKi會趁機擺脫「花瓶」標籤：「以前畀人讚靚女會唔開心，想佢哋留意到我嘅努力，留意到我嘅才能，而唔係得個樣。依家粉絲封我做『女神』，就會想對得住呢個名，因為我覺得做女神要內外兼備，所以要繼續努力。我心目中嘅女神係章子怡、周迅，佢哋好有氣質、內涵、有態度，對自己好有要求。（有人話你似周迅？）我都幾開心，但始終唔敢當，佢嗰種靚係由內在散發出嚟。」

有指其家境富裕，KiKi表示只是小康之家，但感謝家人裁培：「由細到大學咩佢哋都好支持，雖然我讀演藝學院嗰陣佢哋唔認同，有鬧過一場大交，但佢哋都會幫我交學費、完成我嘅夢想，所以我更加要做到好成績，唔好令佢哋失望。」