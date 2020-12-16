《哲仁王后》vs《太子妃》　申惠善唔夠原版靚？

韓劇《愛的迫降》男星金正賢與《藍海傳說》女星申惠善合演的tvN古裝穿越喜劇《哲仁王后》，日前在韓國首播即高開8%，成為近期熱爆的韓劇。該劇改編自內地人氣網劇《太子妃升職記》，集合古裝穿越與性別轉換等爆笑元素，講述生活在現代的男人，意外跌入泳池後，靈魂穿越到朝鮮時代的王后身上，因女兒身卻擁有男人的心態，而引爆連串笑料。《哲》劇女主角申惠善飾演原本端莊優雅的王后，被男子的靈魂附體後，即變得舉止麻甩，更不改好色本性，經常借故親近皇帝金正賢的後宮佳麗，劇情十分爆笑。

至於《太子妃升職記》雖然已是5年前的網劇，當時曾因劇組Budget問題，服裝道具被網民狠批過於簡陋，但在內地視頻平台播映期間，網民反應超乎熱烈，合共35集，累計點擊高達39億，熱度十足，更捧紅了分別飾演太子妃的內地女星張天愛，以及扮演太子的內地男星盛一倫。不少劇迷大讚劇本夠晒新鮮有創意，而且男女主角的顏值與演技也十分出眾。

而在韓版播出後，劇迷少不免拿來跟《太》劇比較，雖然有內地網民指韓版男女主角的顏值遜內地版，但也有粉絲大讚申惠善演技夠豪放，金正賢的演出亦很搞笑，帶挈收視持續高企，不知大家又覺得韓版還是內地版的女主角更美呢？