《Run On》今晚首播　任時完同申世京演情侶感心動

韓星任時完、申世京、少女時代成員秀英與姜泰伍主演的JTBC新劇《Run On》將於今晚首播，4人今午出席以線上直播形式舉行的發布會，而在發布會進行期間，主持、導演和一眾演員都有戴上口罩。

《Run On》由劇集《金科長》的導演李在勳執導，講述即使使用同一種語言卻難以溝通的時代，生活在不同世界的人間使用各自的語言溝通和建立關係，並向着愛情進發的故事，任時完與申世京分別飾演國家代表隊的田徑選手奇善謙及電影翻譯員吳美珠。今次是任時完相隔3年多再拍浪漫愛情劇，問他為何會選擇這部劇集作為他的回歸作？他表示並不是故意避開不拍愛情劇，而今次剛好遇上既甜蜜又令人心動的作品，他亦正抱着興奮的心情去拍攝。

任時完又指在與申世京拍攝感情戲時，關係也變得親近不少，又表示自己有看回已經拍攝的場面，發現奇善謙在遇上吳美珠後有「解除武裝」的感覺，自己也很想這對情侶可以有更多見面的機會，而申世京就表示很喜歡在劇中與任時完對話的場面：「兩個人有很多聊天的場面，我很喜歡在交談時產生感情的過程，除了男女之間的感情，還有人與人之間互相安慰的感覺。」