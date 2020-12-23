《造星III》30強止步　哈比人王嘉莉嗌空虛

ViuTV選秀節目《全民造星III》成為全城熱話，其中樂壇新人王嘉莉亦有參與其中，雖然她於30強止步，但憑新清的唱腔以及「哈比人」148cm的身高成功彈起，社交平台追蹤人數激增。她坦言比賽結束後有一段時間好空虛，反而變得不適應︰「一直以嚟參加節目每日都好忙碌，但一完就停晒啲練習，靜落嚟發現自己好渴望有20強Solo嘅機會，不過可以去到30強已經覺得自己好叻，冇諗過可以行到咁遠，一開始甚至覺得連50強都入唔到。」

講到參賽最深刻的事，她秒答是首場的團隊賽，因為臨時改表演項目，沒有及時通知導師彭秀慧（彭導），而令雙方關係陷入冰點︰「其實我係隊長，當初以為只係覆吓Message，但後尾發現掛住呢個名就一定有責任去解決同彭導嘅關係，睇節目都知我哋令佢好失望，嗰陣我好唔開心，好彩大家個心態都好好，好齊心咁想做好個Item畀彭導睇，每日都練到凌晨，雖然輸咗，但覺得已經贏咗，而最後都同彭導修補到關係。」

嘉莉指參加完《造星III》有好多得着，例如了解更多舞台技巧、眼神運用、造型配搭等，更從中認清自己的不足，就是缺乏自信心︰「開頭都唔覺，但入咗圍之後就發現原來係極度冇自信，覺得自己己肥嘟嘟、唔好睇，唱歌、跳舞又唔掂，有段時間係唔知點展現自己最好嘅一面，希望之後可以改善，唔好再咁自卑。」

P4]

另外，她又特別點名多謝彭導︰「當初係佢撳燈揀我入Team B，喺過程中畀咗好多意見我，因為佢自己係做戲，所以好有諗法同創意，仲要係1對25都教得好好，真係好佩服佢﹗」她又感謝監製花姐及節目組所有工作人員︰「花姐喺鏡頭後係好鼓勵每位參賽者，佢係個好好嘅監製，私下仲好關心我出新歌。所有工作人員都好辛苦，24小時跟住我哋拍低每分每秒，但剪出嚟可能係好小部分。」