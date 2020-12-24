伊藤舞雪　騎功勁到震

日本AV廠各有特色，好似Ideapocket主打時裝美人、Madonna以美熟女作招徠、kawaii*則主力推介可愛系女優，之不過，家陣業界競爭咁激烈，一眾AV廠開始發掘唔同類型嘅女優，務求吸納多啲捧場客。以k廠為例，近年出咗個完全癡女化嘅床上戰鬥機器，佢就係伊藤舞雪。現年23歲嘅佢，身材絕頂，胸前有對F奶，條腰得21吋，加埋屁股夠大，美態拍得住人稱「日本一彈力美巨乳」高橋聖子，難怪能夠喺AV界獨當一面！

騎乘新天后

身為k廠專屬女優嘅舞雪，喺2018年出道，隨即憑住一副極品靚偈而獲得AV迷賞識，獲提名角逐FANZA成人大獎2019最優秀新人獎，之後仲喺2020色情CRADEMY大獎中奪得特別業績獎。其實睇番阿妹嘅表現可謂進步神速，表情夠姣之餘，床技亦好出色，尤其喺表演騎乘功夫時，條水蛇腰係咁扭呀扭，夠晒賞心悅目，絕對有資格被捧為新一代騎乘天后！

話時話，除咗喺AV界發圍之外，阿妹仲進軍不同媒體，包括為深夜電視節目做嘉賓，又喺一個資訊網站分享化妝心得，睇嚟佢好有機會成為另一個三上悠亞。

伊藤舞雪

年齡：23歲

身高：5呎3吋

三圍：34-21-35