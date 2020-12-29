天寒地凍要食熱辣辣煲仔暖身

天文台預測除夕氣溫會降到攝氏10度以下，天寒地凍，最啱食驅寒暖胃煲仔飯或煲仔菜，除了多款中式煲仔飯外，連堪稱日式煲仔飯的傳統鍋飯也是不錯的暖身之選，吃完全身暖笠笠。

食神主理

港式燒臘食店CHOP CHOP由名廚戴龍師傅作顧問，由即日至2021年2月尾推出10款煲仔飯，當中包括日本肥牛窩蛋、鵝肝羊肚菌、雞雜拼臘腸、排骨南瓜、臘鴨脾和黯然銷魂煲仔飯，大家還可額外加配料作搭，配合來自黑龍江五常市每年只得一造的香米和純天然豉油調配的甜豉油，味道無得嘆，堂食或外賣均可。

本地臘味

中環唐人館推出的生曬臘味煲仔飯，選用本地天然生曬臘腸、潤腸、臘肉和臘鴨，米粒加木魚花水來煲，再加上師傅以猛火煲煮，不但讓煲仔飯透出獨有焦香，淋上自家製煲仔飯豉油，鹹香惹味。

矜貴食材

中環的都爹利會館由即日至2021年1月30日推出新款冬日煲仔菜，包括傳統的古法雙冬羊腩煲、矜貴的原隻南非三頭鮑魚栗子雞煲和天白菇魚肚花錦鱔煲，最後再來一口臘味煲仔飯，令人相當滿足。提提大家，若選擇外送或自取服務，每一個煲仔菜或飯的價錢已包括了砂煲按金，吃完後將砂煲交還餐廳便可退回按金。

菜式變飯

沙田四季芬芳推出5款新煲仔飯，部分搞笑以菜式變奏，如傳統的枝竹羊腩煲變成身煲仔飯，聽落都已覺有趣，另外還有銀魚仔蝦乾帶子、火燄奄仔蟹肉餅、藥膳乳鴿及黃牛肉餅溫泉蛋煲仔飯，美味的菜式再加米飯來煲煮，別有一番風味。同時間，餐廳於2021年1月1日至3日，推出自家製臘腸或鮮鴨潤腸買3斤送1斤的優惠推廣，食完煲仔飯再買臘味回家過冬，都幾方便。（優惠斤數每日限量，售完即止）

日系煲仔飯

日本過江龍海街丼推出新的日式鍋燒蓋飯，師傅會在客人面前即席烹調，海膽鍋燒蓋飯選用青森縣真直米，加木魚湯和清酒炮製，最後放入海膽和青森縣雞蛋蛋黃，蛋汁和海膽拌勻來吃，鮮味又Creamy。另一款蟹肉海膽鍋燒蓋飯，加上鮮甜的松葉蟹肉，鮮味Double Up。吃到尾聲可加入煲了4小時魚湯，拌勻成茶漬飯來吃，又有另一番滋味。

備長炭煲仔飯

鍾意港式煲仔飯的食饕應該對昔日以炭火燒煮的香氣獨特煲仔飯非常回味，時下可以品嘗到炭火煮煲仔飯或菜式絕無僅有，早前於馬鞍山MOSTown新港城中心開設的全新煲仔飯點心專門店「點煲」，就以全港首創備長炭煲仔飯及傳統精品點心作招徠，打造「籠蒸釜猛」多元化創新菜單。「釜猛」指的是一系列煲仔飯，以泰國優質金鳳米配以黃金比例的水量，以備長炭細心烤焗成獨一無二黃金香脆飯焦的煲仔飯，好似每日鮮劏活白鱔製成的豉汁白鱔煲仔飯、沙巴龍躉配金銀蒜精心炮製的金銀蒜龍躉煲仔飯、流浮山金蠔配櫻花蝦和銀魚仔及芝士的芝士櫻花蝦金蠔銀魚煲仔飯、加州海膽及安格斯牛肉炮製的海膽安格斯牛肉煲仔飯及香濃蒜味的金銀蒜開邊蝦煲仔飯等，配以餐廳自家特製豬油，別具風味又令人回味。