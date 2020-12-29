【何守信前妻】邵氏影星歐嘉慧美國離世

昔日邵氏粵語片影星、前無綫藝人歐嘉慧於12月26日在美國逝世，享年82歲。前無綫藝員劉緯民證實死訊，他表示透過朋友通知，知道對方於本月26日離世，兩人已經10年沒有聯絡，對於老朋友離開感到惋惜。

歐嘉慧於1955年被羅致邵氏旗下，與林鳳、麥基、呂奇等同期出道，當年於影壇甚具地位，1970年加入TVB，她是何守信的前妻，兩人因為演出《歡樂今宵》而結緣，後來兩人結婚，可惜婚姻只維持了2年就結束，當時有傳是汪明荃介入，離婚後她逐漸退出影壇，並移民到了美國生活。她亦是一名游泳健將，故有「美人魚」的稱號。

胡楓與歐嘉慧是多年的老朋友，他接受訪問時，坦言知道對方死訊，更指對方返港時，都會約他們一班朋友見面吃飯，是一名大好人。他受訪時說：「聽聞講12月26日，喺佢先生扶住佢行嘅時候離世嘅，我哋一年差唔多都有通電話1、2次，佢生活好幸福，據講佢個山嗰度有5間別墅，有1間係佢嘅，平時佢唔煮飯㗎！日日食飯都落山，去啲餐館食飯，我同佢講：『你哋都要煲啲湯飲吓㗎？』佢話煲湯都有，原來佢有病都好幾年，呢次離世我哋好多朋友都好唔安樂、好傷心，因為佢係一個對朋友非常好嘅人嚟！」問知否對方有甚麼病？他說：「乜嘢病佢冇講，所以就唔知喇！總括嚟講佢係好幸福、好幸福咁過咗呢個晚年！」