陰莖為何較多偏左傾？

Q：本人男性，至今接近40歲尚無性經驗，自12、13 歲進入青春期，發現每當陰莖勃起時，它便會向左傾，請問陰莖勃起會有這種情況發生嗎？是否屬正常？因為我早於7歲時，父親便意外辭世，令我無法找到求解的對象，包括性教育疑問，希望可為我解答，謝謝。

胡先生

A：大多數男士也會注重陰莖勃起後的外觀，除了關注到它夠長、夠硬、夠挺直、龜頭能輕易外露等以外，更會觀察陰莖有沒有置於正中的位置。

陰莖側向身體某一邊而勃起，屬很常見。於性亢奮時，它會輕微左傾或右傾至時鐘11點或1點位置，或有些會再傾斜一些，傾至時鐘10點或2點位置。

諒解到閣下作為男性，自幼失卻一位重要男性親屬，欠缺循循善誘而產生的無奈與遺憾。年輕人在成長過程滿載疑惑，要獨力克服這種崎嶇情況，自然得靠個人加把勁，面對迷惘之事更應該不恥下問，談論性知識與性健康課題，毋須羞於啟齒。

至於何以陰莖會側向一邊？第一種說法認為這是先天的，偏左、置中、偏右只是隨機形成。第二種說法認為陰莖是被後天塑形，較常見的解釋是三角內褲長期緊束造成，繼而鼓勵男性多穿鬆身的內褲。第三種說法也和後天塑形相關，早在2012年日本曾對一群25至39歲的男性被訪者進行調查，結果發現有38.7%的男性指出自己的陰莖朝左方傾側，朝右方傾側的則有23%，其餘接近4成的是大致置中。這項研究嘗試解釋，大部分男性是右撇子，自發育期開始亦通常以右手自慰，長期以同一手法和角度方向去刺激陰莖，會令陰莖柱體產生「不倒翁效應」，拉力愈大，反彈愈大，久而久之陰莖變成自然的偏左。反之，由於較少男性是左撇子，陰莖偏右的數字也較少了。可以放心，不管陰莖勃起時是傾左或傾右，不管它是天生、因內褲包裹或是自慰手勢而形成了傾側，只要它在充血時能保持一枝獨秀，形態畢直，沒有駝背彎曲，即屬正常，無礙伴侶性生活。

李偉儀