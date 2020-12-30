李孝利用被當晚裝　劉在石奪演藝大獎向老婆示愛

劉在石昨晚在《MBC演藝大賞》憑《玩甚麼好呢？》獲得最高榮譽的「演藝大獎」。

韓國MBC電視台年度頒獎禮《MBC演藝大賞》昨晚在疫情下如常舉行，一眾嘉賓均有戴上口罩及手套，座位與座位之間亦擺放膠板，防疫措施做到足。「國民MC」劉在石憑人氣節目《玩甚麼好呢？》擊敗朴娜萊、全賢武、金九拉、金成柱及李英子等對手，勇奪最高榮譽的「演藝大獎」。

劉在石今年在《玩》中與男歌手Rain及女歌手李孝利組成限定團體「SSAK3」推出夏日歌曲，成為網民熱話，之後又變身製作人，推出由李孝利、嚴正花、Jessi及華莎組成的女團「退貨遠征隊」，大受觀眾歡迎，他昨晚以大熱姿態奪得「演藝大獎」，他發表得獎感言時，坦言沒有想過在節目《無限挑戰》結束後，還會有機會得到大獎。

他除了多謝《玩》的製作人金泰浩和李孝利及Rain等與他合作的歌手之外，又感謝父母、太太羅京恩和一對子女：「我有說話想對我愛的京恩說，我也為自己是羅京恩的丈夫而感到驕傲和感恩，我有2個小朋友，智浩今年讀小學4年級了，小女兒快3歲了，他們現在可能正在睡覺，我想跟智浩和娜恩說『我愛你們』。」他希望疫情過後可以一眾製作組的人員聚餐，報答他們的辛勞，又向前輩、後輩及醫護人員表達謝意，最後他不忘提到上月2日自殺離世的諧星朴智宣：「希望有一天你會再次來到這個世界，繼續把笑聲帶給觀眾。」

至於身在濟州島的李孝利因為疫情而未能到首爾赴會，她昨晚憑《玩》獲得音樂與清談節目部門的「女子最優秀獎」，她透過影片發表得獎感受，片中她穿上用被子做成的晚裝裙，由老公李尚順頒發獎座給她，她指能與劉在石等人拍節目是非常愉快的經歷，能夠憑節目獲獎感到很幸福，而《玩》亦不負眾望，獲得「年度節目獎」，劉在石又憑《玩》中的製作人「Jimmy Yoo」角色與李孝利扮飾的「天玉」獲頒「最佳螢幕情侶」。

以下是部分得獎名單

演藝大獎：劉在石《玩甚麼好呢？》

年度節目獎：《玩甚麼好呢？》

年度藝能人獎：朴娜萊、金成柱、李英子、劉在石、金九拉、全賢武

男子最優秀獎（綜藝節目部門）：成勛《我獨自生活》

女子最優秀獎（綜藝節目部門）：華莎《玩甚麼好呢？》、《我獨自生活》

男子最優秀獎（音樂與清談節目部門）：梁世亨《白爸爸：料理不要停!》、《幫我找房子吧》、《全知干預視角》

女子最優秀獎（音樂與清談節目部門）：李孝利《玩甚麼好呢？》

製作人獎：白種元《白爸爸：料理不要停!》

男子優秀獎（綜藝節目部門）：Boom《不打架就萬幸了》、《幫我找房子吧》、《Trot的民族》

女子優秀獎（綜藝節目部門）：孫丹菲《我獨自生活》、張度妍《我獨自生活》

男子優秀獎（音樂與清談節目部門）：金鐘民《玩甚麼好呢？》、越線的傢伙們、

女子優秀獎（音樂與清談節目部門）：嚴正花《玩甚麼好呢？》、Jessi《玩甚麼好呢？》及《全知干預視角》

最佳螢幕情侶：《玩甚麼好呢？》 Jimmy Yoo（劉在石）及天玉（李孝利）

最佳團隊精神：《全知干預視角》